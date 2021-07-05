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сегодня, 10:15 0

В Амурской области от воды освободились ещё одиннадцать домов

МЧС опубликовало новую сводку по ситуации с паводком

В Амурской области от воды освободились ещё одиннадцать домов
Фото: МЧС

По данным регионального управления МЧС, уровень воды в амурских реках продолжает медленно снижаться. За сутки от воды освободились 11 домов и 88 приусадебных участков.

Тем не менее остаются подтопленными 119 жилых домов (83 из них ­– во Владимировке), 602 приусадебных участка, 10 участков автодорог. В ПВР все ещё находятся 145 человек, в том числе 70 детей.

В аварийно-восстановительных работах в амурских городах и сёлах занято почти тысяча спасателей.

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#большая вода

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