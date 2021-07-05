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В Благовещенске робот будет обзванивать авторов объявлений на стенах

Владельцам объявлений звонит робот

В Благовещенске робот будет обзванивать авторов объявлений на стенах
Фото: Пресс-служба г.Благовещенска

В Благовещенске авторам объявлений, расклеенных в неположенных местах, названивают роботы. Авторов бумажного спама уговаривают очистить город от незаконной рекламы. Отключение автоматического оповещения возможно только после устранения нарушений, сообщает пресс-служба мэрии города.

— Управление ЖКХ уведомляет о незаконном размещении рекламно-информационных материалов на территории города с указанием данного номера телефона. Это является нарушением правил благоустройства города Благовещенска. Вам необходимо демонтировать размещенные рекламно-информационные материалы и прекратить их дальнейшее распространение на территории города. Отключение автоматического оповещения возможно после устранения выявленных нарушений, – говорится в голосовом сообщении, которое приходит на телефон несколько раз в течение дня.

За неисполнение закона предусмотрены административные штрафы. С начала года административная комиссия рассмотрела 46 материалов, касающихся самовольного размещения объявлений. Сумма штрафов превысила 90 тысяч рублей.

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#городская власть

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Комментарии
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  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    53 минуты назад

    И как теперь я повешу свое Дацзыбао ?

  • Дан

    Дан
    47 минут назад

    слава богу, дошло, на конец!!!

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