В Благовещенске робот будет обзванивать авторов объявлений на стенах

Фото: Пресс-служба г.Благовещенска

В Благовещенске авторам объявлений, расклеенных в неположенных местах, названивают роботы. Авторов бумажного спама уговаривают очистить город от незаконной рекламы. Отключение автоматического оповещения возможно только после устранения нарушений, сообщает пресс-служба мэрии города.

— Управление ЖКХ уведомляет о незаконном размещении рекламно-информационных материалов на территории города с указанием данного номера телефона. Это является нарушением правил благоустройства города Благовещенска. Вам необходимо демонтировать размещенные рекламно-информационные материалы и прекратить их дальнейшее распространение на территории города. Отключение автоматического оповещения возможно после устранения выявленных нарушений, – говорится в голосовом сообщении, которое приходит на телефон несколько раз в течение дня.

За неисполнение закона предусмотрены административные штрафы. С начала года административная комиссия рассмотрела 46 материалов, касающихся самовольного размещения объявлений. Сумма штрафов превысила 90 тысяч рублей.