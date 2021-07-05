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сегодня, 09:22 2

В Благовещенске произошла новая волна «минирований»

Подробности выясняются

В Благовещенске произошла новая волна «минирований»

Обновлено: 10:58

По сообщениям очевидцев, утром 5 июля по Благовещенску прокатилась новая волна «минирований». Под эвакуацию попали АмГУ и несколько административных зданий.

Сообщается, что автомобили силовых ведомств стягиваются к нескольким зданиям в городе.

«Очередная волна «минирования» прокатилась сегодня утром по Благовещенску. На эту минуту злоумышленников «заинтересовали» детские сады № 60, № 32, № 5, № 4, школы № 12, 27, 14, 28, 13, бизнес-центр на Зейской, 227, и АмГУ. После получения сигналов, все оперативные службы выехали по адресам», – сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём телеграм-канале.

По информации пресс-службы мэрии, в 10:08 всем службам дали полный отбой. Все вызовы оказались ложными.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • us.2001

    us.2001
    40 минут назад

    возникает вопрос , специальные органы поймали хоть одного "минера" ?

  • мыжго

    мыжго
    25 минут назад

    чтобы минёров поймать надо в незалежную ехать. кстати какой смысл "минировать" сейчас школы? каникулы вроде. по привычке видимо

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