На восьми школьных стадионах Благовещенска могут заниматься все желающие

Мэрия решила максимально использовать мощности школьных стадионов, чтобы как можно больше горожан имели возможность для занятия спортом. Ну а детская футбольная лига «Амурец» выступила с инициативой организации в летний период футбольных тренировок с детьми. Так родился проект «Семейный стадион», его поддержал грантом региональный минздрав.

— Одна из задач лиги – привлечь как можно больше детей к занятиям футболом, через массовость – к мастерству. На этих пришкольных стадионах в рамках деятельности лиги организована работа тренеров-организаторов, которые приходят в вечернее время. Они занимаются не только с футболистами, но и обеспечивают свободный доступ к другим площадкам. Первые шаги уже сделаны, – рассказал президент детской футбольной лиги «Амурец» Анатолий Кулик.

Стадионы школ популярны, только в 16-й школе каждый вечер занимается до 150 человек.

— Ко мне неоднократно обращались жители микрорайона с просьбой добавить общедоступные площадки для занятий физкультурой и спортом. Поэтому, считаю, решение задействовать для этого школьные стадионы совершенно правильное, поскольку средства, выделяемые на ремонт физкультурно-оздоровительных зон возле наших школ, используются вдвойне эффективно. Благодаря проекту люди имеют возможность в теплое время года заниматься спортом, проводить время семьей с пользой для своего здоровья, не выезжая за пределы района, где ты живешь. Например, в школе № 16, где в прошлом году полностью обновили стадион, практически каждый вечер заняты беговые дорожки, игровые площадки: волейбольная, футбольная. Значит, проект востребован среди населения и может стать базовым для распространения на всю область, – отметил депутат Законодательного Собрания Амурской области Андрей Домашенкин.