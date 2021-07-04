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сегодня, 18:59 0

В Амурской области выявили 93 случая коронавируса за сутки

Выздоровело 44 человека

В Амурской области выявили 93 случая коронавируса за сутки
Фото: pixabay.com

В Приамурье за последние сутки COVID-19 зарегистрировали у 93 пациентов. Справились с вирусом 44 человека, и, к счастью, никто не погиб, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии выявили 24 456 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 23 397 человек выздоровело, а 307 пациентов умерли.

Напомним, что вчера в регионе выявили 96 случаев коронавируса, а двое больных скончались.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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