В Амурской области выявили 93 случая коронавируса за сутки

Всего с начала пандемии выявили 24 456 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 23 397 человек выздоровело, а 307 пациентов умерли.

Напомним, что вчера в регионе выявили 96 случаев коронавируса, а двое больных скончались.