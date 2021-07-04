В Благовещенском районе три села полностью освободились от воды

Сегодня, 4 июля, в Благовещенском районе некоторые сёла полностью освободились от воды. Это Игнатьево, Усть-Ивановка и Михайловка. Однако подтопленными всё ещё остаются несколько десятков домов. Только во Владимировке – 83 жилых дома.

В остальных сёлах ущерб немного меньше. В Заречном остаются во власти стихии 17 участков и 10 домов. Кроме того, в Марково подтоплен только один жилой дом и ещё один участок в Верхнеблаговещенском.

На ПВРах ещё находятся десятки людей. В школе села Чигири – 23 человека, в школе села Грибское – 4 человека и 51 человек в школе № 22 в Благовещенске.

Помимо прочего, ещё подтоплены участки дорог Благовещенск – Бибиково на 36-37, 39-51 и 61-66 километрах. Сейчас там можно проехать – специалисты обследуют участки.

Также открыт проезд Благовещенск – Владимировка, по мосту через реку Симоновка перед селом Игнатьево и на автомобильном мосту по трассе Благовещенск – Верхнеблаговещенское.

На въезде в Марково на реке Хомутина можно только перейти пешком. Транспортное сообщение действует только в объезд. Уровень Амура около Гродеково сейчас держится на отметке в 767 сантиметров. В районе Усть-Ивановки и Владимировки уровень воды достигает 516 сантиметров. А в Сергеевке вода поднялась до 483 сантиметров.

Всего в наличии на территории Благовещенского района имеется 186 тепловых пушек и 26 мотопомп, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, что сотрудники МЧС оказывают пострадавшему населению адресную помощь и участвуют в ликвидации последствий паводка.