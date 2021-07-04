В Амурской области продолжают ликвидировать последствия паводка
Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь населению
В Приамурье из жилых домов и участков уходит вода. Сейчас спасатели помогают населению справиться с последствиями паводка: выносят на улицу мебель, просушивают дома, доставляют продукты, а также убирают и дезинфицируют территории, обеззараживают колодцы, сообщает пресс-служба МЧС по Амурской области.
Кроме того, сотрудники МЧС информируют жителей, попавших в зону подтопления, о необходимости подачи документов для получения компенсаций. С помощью пожарной насосной станции с улиц и придомовых территорий откачивают воду, рассказал руководитель оперативной группы МЧС России Сергей Бабай.
Напомним, что в регионе также продолжают восстанавливать энергоснабжение. За один день энергетики успели подключить 68 домов в Благовещенском районе, 28 во Владимировке и 40 в Марково.
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