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сегодня, 16:58 0

В Амурской области продолжают ликвидировать последствия паводка

Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь населению

В Амурской области продолжают ликвидировать последствия паводка
Фото: МЧС

В Приамурье из жилых домов и участков уходит вода. Сейчас спасатели помогают населению справиться с последствиями паводка: выносят на улицу мебель, просушивают дома, доставляют продукты, а также убирают и дезинфицируют территории, обеззараживают колодцы, сообщает пресс-служба МЧС по Амурской области.

Кроме того, сотрудники МЧС информируют жителей, попавших в зону подтопления, о необходимости подачи документов для получения компенсаций. С помощью пожарной насосной станции с улиц и придомовых территорий откачивают воду, рассказал руководитель оперативной группы МЧС России Сергей Бабай.

Напомним, что в регионе также продолжают восстанавливать энергоснабжение. За один день энергетики успели подключить 68 домов в Благовещенском районе, 28 во Владимировке и 40 в Марково.

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#большая вода #МЧС

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