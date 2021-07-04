В Амурской области продолжают ликвидировать последствия паводка

Кроме того, сотрудники МЧС информируют жителей, попавших в зону подтопления, о необходимости подачи документов для получения компенсаций. С помощью пожарной насосной станции с улиц и придомовых территорий откачивают воду, рассказал руководитель оперативной группы МЧС России Сергей Бабай.

Напомним, что в регионе также продолжают восстанавливать энергоснабжение. За один день энергетики успели подключить 68 домов в Благовещенском районе, 28 во Владимировке и 40 в Марково.