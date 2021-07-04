На Филиппинах разбился самолёт с 85 людьми на борту

Сегодня, 4 июля, в 12:30 по амурскому времени, разбился самолёт ВВС Филиппин. Инцидент произошёл около архипелага Сулу на юго-западе страны. На борту находилось не менее 85 человек.

Сейчас спасатели делают всё возможное, чтобы вытащить пассажиров и экипаж. Спасти удалось уже 40 человек, сообщил командующий ВС республики Сирилито Собеджана.

Напомним, что в июне в Кемеровской области разбился самолёт с парашютистами. На аэродроме Танай самолет L-410 при взлёте завалился на левый борт и врезался в лесной массив. Один из двигателей воздушного судна отказал. Затем самолёт рухнул в населённом пункте Журавлёво.