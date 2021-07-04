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сегодня, 16:28 2

На Филиппинах разбился самолёт с 85 людьми на борту

Около 40 человек удалось спасти

На Филиппинах разбился самолёт с 85 людьми на борту
Фото: pixabay.com

Сегодня, 4 июля, в 12:30 по амурскому времени, разбился самолёт ВВС Филиппин. Инцидент произошёл около архипелага Сулу на юго-западе страны. На борту находилось не менее 85 человек.

Сейчас спасатели делают всё возможное, чтобы вытащить пассажиров и экипаж. Спасти удалось уже 40 человек, сообщил командующий ВС республики Сирилито Собеджана.

Напомним, что в июне в Кемеровской области разбился самолёт с парашютистами. На аэродроме Танай самолет L-410 при взлёте завалился на левый борт и врезался в лесной массив. Один из двигателей воздушного судна отказал. Затем самолёт рухнул в населённом пункте Журавлёво.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    Жалко людей, к сожалению техника иногда подводит. Но чаще виноват "человеческий фактор", почти в 90% случаев.

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Конечно надо искать предпосылки слагающие аварийность. Но это кому нужно? Только тем, кто рискует. А они властны устранять недостатки? Они вообще имеют возможность определить проблему? Тут система такая сложена бывает. А в симтеме человек как букашка в глубокой чашке не может видеть сквозь стенки.

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