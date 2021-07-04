Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:00 0

В Рязанской области ребёнок погиб под кучей песка

По факту возбудили уголовное дело

В Рязанской области ребёнок погиб под кучей песка
Фото: pixabay.com

В Рязанской области около посёлка 10-й год Октября в субботу, 3 июля, дети играли на куче песка. Насыпь дорожники использовали для работ на трассе Р-22 Тула-Калуга-Рязань. Внезапно верхняя части груды обвалилась, и одного из мальчиков засыпало песком.

— Мальчик был оперативно извлечен из-под завала, однако спасти его не удалось.

По факту гибели 10-летнего ребёнка возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Рязанской области.

Напомним, что недавно в Ростовской области погибли две девочки двух и четырёх лет. Они играли во дворе и самостоятельно залезли в припаркованный автомобиль. Мать не смогла найти девочек и вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили детей уже мёртвыми.

Просмотров всего: 477

#дети #дороги #происшествия

распечатать


Происшествия 2

На Филиппинах разбился самолёт с 85 людьми на борту
Происшествия

Минувшей ночью в Благовещенске горел многоквартирный деревянный дом
Происшествия

В Ростовской области две девочки погибли от жары
Происшествия

В благовещенской высотке случился пожар на 11 этаже
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь