В Рязанской области ребёнок погиб под кучей песка

В Рязанской области около посёлка 10-й год Октября в субботу, 3 июля, дети играли на куче песка. Насыпь дорожники использовали для работ на трассе Р-22 Тула-Калуга-Рязань. Внезапно верхняя части груды обвалилась, и одного из мальчиков засыпало песком.

— Мальчик был оперативно извлечен из-под завала, однако спасти его не удалось.

По факту гибели 10-летнего ребёнка возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Рязанской области.

Напомним, что недавно в Ростовской области погибли две девочки двух и четырёх лет. Они играли во дворе и самостоятельно залезли в припаркованный автомобиль. Мать не смогла найти девочек и вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили детей уже мёртвыми.