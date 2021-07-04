В Благовещенском районе комиссия обследует пострадавшие дома

Сегодня, 4 июля, около 30 специалистов комиссии начали обследовать дома, пострадавшие от большой воды. Сотрудники администрации уже проверили все подтопленные строения в Марково. А сегодня по плану – Владимировка, сообщает пресс-служба правительства области.

— Работаем в напряжённом режиме уже вторую неделю. Сначала фиксировали подтопленные дома, передвигаясь по селу на лодках. После ухода воды отрабатываем каждый адрес в связи с утратой имущества. Для слаженной работы просим селян находиться дома, – поясняет начальник отдела муниципального контроля районной администрации Максим Воронов.

Напомним, что с 27 июня по 3 июля комиссия составила 320 актов по утрате имущества. А факт подтопления уже зафиксировали документально у около 98% всех подтопленных домов. Оставшееся жилье комиссия проверит в ближайшее время.