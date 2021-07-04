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В Амурское село Марково поступила гуманитарная помощь

Молодежь Благовещенска оказывает помощь пострадавшим от наводнения

В Амурское село Марково поступила гуманитарная помощь
Фото: администрация г. Благовещенска

Благовещенские волонтёры оказали адресную помощь жителям села Марково, пострадавшим от наводнения.

В рамках акции «Молодёжь помогает» в село доставили продукты и товары первой необходимости: всего 150 наборов для 62 семей.

В набор входят картофель, лук, морковь, капуста, яблоки, конфеты, печенье, молочная продукция, стиральный порошок. Как рассказал начальник отдела по делам молодежи Александр Екжанов, оказать гуманитарную помощь нуждающимся может каждый. Для этого необходимо купить продукты длительного хранения, либо товары первой необходимости (спички, свечи, средства личной гигиены) и оставить их в специальных корзинах, установленных в магазинах.

Ранее для подтопленцев был организован сбор вещей.

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#большая вода

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