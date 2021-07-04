Появилось видео прохождения баржи с колонной под мостом через Зею

Амурский ГХК предоставил еще одно видео момента прохождения баржи с колонной для завода под мостом через Зею. Видео снималось с нескольких ракурсов, в том числе с помощью квадрокоптера.

Напомним, 21 июня баржа не смогла пройти под мостом из-за поднявшегося уровня Зеи. Все это время судно ожидало конца паводка на якоре у поселка Зазейский. Сегодня, 4 июля, баржа смогла благополучно пройти под мостом.

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#большая вода

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Алексей «Груандан» Козырин