Появилось видео прохождения баржи с колонной под мостом через Зею
Кадры сняты с квадрокоптера
Амурский ГХК предоставил еще одно видео момента прохождения баржи с колонной для завода под мостом через Зею. Видео снималось с нескольких ракурсов, в том числе с помощью квадрокоптера.
Напомним, 21 июня баржа не смогла пройти под мостом из-за поднявшегося уровня Зеи. Все это время судно ожидало конца паводка на якоре у поселка Зазейский. Сегодня, 4 июля, баржа смогла благополучно пройти под мостом.
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