Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:40 1

Появилось видео прохождения баржи с колонной под мостом через Зею

Кадры сняты с квадрокоптера

Появилось видео прохождения баржи с колонной под мостом через Зею
Фото: Амурский ГХК

Амурский ГХК предоставил еще одно видео момента прохождения баржи с колонной для завода под мостом через Зею. Видео снималось с нескольких ракурсов, в том числе с помощью квадрокоптера.

Напомним, 21 июня баржа не смогла пройти под мостом из-за поднявшегося уровня Зеи. Все это время судно ожидало конца паводка на якоре у поселка Зазейский. Сегодня, 4 июля, баржа смогла благополучно пройти под мостом.

Просмотров всего: 438

#большая вода

распечатать


Общество

В Амурское село Марково поступила гуманитарная помощь
Общество

В Благовещенске комиссии по оценке ущерба от наводнения продолжают работу
Общество

Ещё 63 дома в Амурской области освободились от воды
Общество

В Амурской области функционирует лишь одна лодочная переправа
Комментарии
Показать все (1)
  • Арсений К.

    Арсений К.
    28 минут назад

    Просвет совсем небольшой. Торопятся. А если бы вода начала опять быстро подниматься?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь