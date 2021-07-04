В Благовещенске комиссии по оценке ущерба от наводнения продолжают работу

Комиссии, оценивающие ущерб подтопленных домовладений, продолжают работать в Благовещенске. По состоянию на вечер 3 июля, уже обследован 61 дом. Ранее специалисты работали в поселке Зазейском и селе Владимировка.

На текущий момент в селе Верхнеблаговещенское остаются подтопленными 11 домов и 25 участков, в поселке Зазейском – 3 дома и 10 участков. В ПВР остается 51 человек.

Также в настоящий момент подразделениями МКП «ГСТК» ведётся откачка воды с подтопленных участков в садовых товариществах «Родник» и «Амур» села Верхнеблаговещенское: работают 3 машины. Спасатели проводят обследование домов и приусадебных участков, оказывают адресную помощь жителям сел, просушивают дома. В поселке Зазейский освободившиеся от воды жилые дома подключают к электроснабжению.

Ведется и работа по обеспечению безопасности на воде: действуют 2 поста на улице Амурской, 1 и в Моховой Пади. На набережной дежурит патруль из матросов-спасателей. Дополнительно осуществляется совместное патрулирование инспекторами управления по делам ГОЧС города и сотрудниками полиции на набережной Благовещенска.

На сегодняшний день на региональные и федеральные выплаты принято 186 заявлений от пострадавших в результате наводнения.

В будни получить консультацию по выплатам и работе комиссии можно по номерам 595-663 и 595-664 (с 9:00 до 18:00).

В выходные жители Верхнеблаговещенского и Зазейского могут звонить по телефону 99-18-17 с (9:00 до 18:00).

Заявления на выплаты от жителей Благовещенска принимают в офисах МФЦ по графику работы учреждения. Адрес: улица 50 лет Октября, 4/2, 6/1, 8/2. Также подать заявление на материальную помощь в связи с затоплением можно в электронном виде через портал госуслуг.

Напомним, что теперь вся полезная информация по паводку собрана в разделе «Паводок-2021» на официальных ресурсах благовещенской администрации.