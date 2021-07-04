Завтра центр Благовещенска останется без горячей воды

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5 июля с 8:00 часов горячую воду отключат в центральной части Благовещенска, в домах от улицы Комсомольской до Больничной между Ленина и Горького, а также по улице Нагорной, переулку Угловом, в районе детской горбольницы и городской больницы №1.

Горячее водоснабжение жильцам этих домов вернётся 16 июля в 20:00 часов, сообщает «ДГК». Специалисты проверят и заменят часть запорной арматуры, отремонтируют тепловые камеры и проведут другие необходимые манипуляции.

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#ЖКХ

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Кристина Хасуева