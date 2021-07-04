Ещё 63 дома в Амурской области освободились от воды

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За прошедшие сутки вода ушла из 63 жилых домов и со 124 приусадебных участков. 130 домов в 17 населённых пунктах 7 муниципальных образований еще остаются подтопленными, сообщает региональное управление МЧС России.

Так, в Благовещенском районе вода стоит в домах сёл Владимировка (83), Сергеевка (22) и Заречное (10), а также в посёлках Верхнеблаговещенское (12) и Зазейский (3).

С 690 приусадебных участков области паводковая вода ещё не ушла. Наибольшее количество пострадавших владений находится в селе Владимировка Благовещенского района – 550 подтопленных участков. Такая же проблема остаётся в других сёлах и посёлках Благовещенского района (85), в селе Черняево Магдагачинского района (8), в селе Нововоскресеновка Шимановского района (10), Константиновском (22 участка в четырёх сёлах) и Михайловском районах (15 участков в четырёх сёлах).

Частично подтоплены 12 участков автомобильных дорог в Архаринском (4), Благовещенском (1), Константиновском (4) и Михайловском (3) районах. Также подтоплены два моста в Магдагачинском и один в Благовещенском районе. На двух участках дорог Благовещенского и одном Магдагачинского района проезд для любого транспорта закрыт полностью. На 10 участках можно проезд возможен только на технике высокой проходимости.

Без автомобильного сообщения находятся посёлок Кузнецово и село Калиновка Магдагачинского района, а также село Марково Благовещенского района. В селе Ушаково Шимановского района до сих пор действует лодочная переправа, за сутки перевезли 55 человек (всего 1526).

В Амурской области продолжают работу восемь пунктов временного размещения, где находятся 213 человек, в том числе 91 ребёнок.

На территории десяти муниципальных образований создали 18 комиссий, из них 17 по оценке причиненного ущерба и одна по признанию жилья аварийным, либо непригодным для дальнейшего проживания.

В ликвидации последствий паводка задействована группировка общей численностью 1356 человек, 383 единицы техники и 30 плавсредств.