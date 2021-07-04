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сегодня, 12:54 0

В Амурской области функционирует лишь одна лодочная переправа

Спасатели продолжают работу в Шимановском районе

В Амурской области функционирует лишь одна лодочная переправа
Фото: @amurskiespasateli

Амурские спасатели продолжают работу по устранению последствий наводнения в Амурской области. Так, в настоящий момент благовещенская группа спасателей областного поисково-спасательного отряда действует в Шимановском районе, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Силами специалистов в селе Ушаково для населения организована лодочная переправа, работающая с 06:00 до 22:00. Дорога к населённому пункту остаётся недоступной для автотранспорта. За минувшие сутки спасатели переправили 157 человек.

Лодочная переправа в Ушаково – единственная, оставшаяся в области после прохождения паводка.

Напомним, в настоящий момент паводок покидает Амурскую область.

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#большая вода

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