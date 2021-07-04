Баржа с колонной для Амурского ГХК всё-таки прошла под мостом
Уровень воды в Зее упал до нужных отметок
Обновлено: 11:57
Баржебуксирный состав с первой колонной Амурского ГХК сегодня смог, наконец, пройти под автомобильным мостом через Зею в районе Благовещенска. Уровень воды спал после паводка.
21 июня баржа с колонной не смогла пройти под мостом из-за сильного и резкого подъема воды. Всё это время судно находилось на якоре близ поселка Зазейский.
— Оборудование Амурского ГХК не пострадало. Согласно выводам комиссии, конструкция моста также не повреждена, движение продолжается в штатном режиме. Сложности, вызванные паводковой ситуацией в Амурской области, не отразились сроках реализации проекта, – отмечают на Амурском ГХК.
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