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сегодня, 11:53 1

Баржа с колонной для Амурского ГХК всё-таки прошла под мостом

Уровень воды в Зее упал до нужных отметок

Баржа с колонной для Амурского ГХК всё-таки прошла под мостом
Фото: Амурский ГХК

Обновлено: 11:57

Баржебуксирный состав с первой колонной Амурского ГХК сегодня смог, наконец, пройти под автомобильным мостом через Зею в районе Благовещенска. Уровень воды спал после паводка.

21 июня баржа с колонной не смогла пройти под мостом из-за сильного и резкого подъема воды. Всё это время судно находилось на якоре близ поселка Зазейский.

— Оборудование Амурского ГХК не пострадало. Согласно выводам комиссии, конструкция моста также не повреждена, движение продолжается в штатном режиме. Сложности, вызванные паводковой ситуацией в Амурской области, не отразились сроках реализации проекта, – отмечают на Амурском ГХК.

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#Амурский ГПЗ #большая вода

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    26 минут назад

    "Уровень упал до нужных отметок". Кто их делал-отметки?

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