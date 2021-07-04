Минувшей ночью в Благовещенске горел многоквартирный деревянный дом

Ночью 4 июля в Благовещенске горел частный шестиквартирный дом по адресу улица Амурская, 232. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных в районе 02:00.

По прибытии пожарных из горящего дома были эвакуированы 5 человек, часть жильцов дома покинули свои квартиры до прибытия пожарных подразделений. Есть пострадавший: мужчину с ожогами доставили в больницу.

В результате пожара огнём уничтожена веранда, повреждены по всей площади три квартиры, пострадала крыша. Соседние дома не пострадали.

В настоящий момент по факту пожара проводится разбирательство.