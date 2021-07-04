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сегодня, 11:11 0

Во Владивостоке прошла гонка на яхтах

В первый день соревнований приняли участие более 40 яхт

Во Владивостоке прошла гонка на яхтах
Фото: https://www.newsvl.ru/

Гонка из-под Золотого моста в бухту Фёдорова открыла чемпионат по парусному спорту во Владивостоке. Эта традиция на День города соблюдается уже несколько лет, сообщает портал VL.Ru.

Чемпионат проходит в первых числах июля. В соревнованиях могут принять участие все желающие яхтсмены. 3 июля, в первый день состязаний, в бухту Фёдорова отправилось более 40 яхт. Сегодня зрелищное событие продолжится, жители и гости города смогут наблюдать за ним с набережной Спортивной гавани.

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#Дальний Восток #спорт

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