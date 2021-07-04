В Ростовской области две девочки погибли от жары

В городе Донецке Ростовской области произошла трагедия. Погибли две девочки двух и четырех лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СК.

Дети играли во дворе своего дома и самостоятельно залезли в припаркованный здесь автомобиль. Спустя какое-то время мать девочек обратила внимание на их отсутствие, не смогла их найти и вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили детей уже мертвыми.

— Дети были обнаружены в автомобиле, стоящем на территории двора, медицинскими работниками была констатирована их смерть. Предварительной причиной смерти малолетних детей является воздействие высокой атмосферной температуры, – рассказали в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по признакам причинения смерти по неосторожности. Стоит отметить, что в Ростовской области стоит аномальная жара. В минувшую субботу столбик термометра здесь поднимался до 40 градусов по Цельсию.