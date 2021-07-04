Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4июля
Предыдущая новость
сегодня, 08:58 0

Заявления на выплаты подали только 60 процентов пострадавших от паводка жителей Благовещенского района

Василий Орлов распорядился усилить работу с населением

Заявления на выплаты подали только 60 процентов пострадавших от паводка жителей Благовещенского района
Фото: amurobl.ru

В селах Благовещенского района участят подворовые обходы и включат громкоговорители. Работу с пострадавшим от паводка населением приказано усилить – заявления на выплаты подали пока только две трети пострадавших.

По последним данным от регионального правительства, заявления на выплаты подали амурских семей. 4,4 миллиона рублей региональных выплат и 3,7 миллиона федеральных уже переведены на счета пострадавших граждан.

— Люди пострадали, многие серьезно, но за помощью не обращаются. Это означает, что они не знают, на что могут рассчитывать. Эту информацию до них нужно донести всеми возможными способами. Что касается работы комиссий, любые сомнения относительно размеров выплат, на которые могут рассчитывать пострадавшие, необходимо трактовать в пользу людей, – отметил губернатор.

Важно

Звонить за справками по поводу выплат можно по телефону 112. Кроме того, для жителей Благовещенского района работает горячая линия. Специалисты ответят на все вопросы по телефону 8-924-444-59-04 в любой день недели с 8:00 до 19:00.

Просмотров всего: 19

#большая вода #губернатор

распечатать


Власть

Василий Орлов приказал ускорить выплаты компенсаций подтопленцам
Общество 1

В Благовещенском районе от подтопленцев принимают документы на выплаты

Общество

В Благовещенском районе спасатели помогают ликвидировать последствия паводка
Общество

В Амурской области продолжают восстанавливать электричество после паводка
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь