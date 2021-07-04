Заявления на выплаты подали только 60 процентов пострадавших от паводка жителей Благовещенского района

В селах Благовещенского района участят подворовые обходы и включат громкоговорители. Работу с пострадавшим от паводка населением приказано усилить – заявления на выплаты подали пока только две трети пострадавших.

По последним данным от регионального правительства, заявления на выплаты подали амурских семей. 4,4 миллиона рублей региональных выплат и 3,7 миллиона федеральных уже переведены на счета пострадавших граждан.

— Люди пострадали, многие серьезно, но за помощью не обращаются. Это означает, что они не знают, на что могут рассчитывать. Эту информацию до них нужно донести всеми возможными способами. Что касается работы комиссий, любые сомнения относительно размеров выплат, на которые могут рассчитывать пострадавшие, необходимо трактовать в пользу людей, – отметил губернатор.

Важно

Звонить за справками по поводу выплат можно по телефону 112. Кроме того, для жителей Благовещенского района работает горячая линия. Специалисты ответят на все вопросы по телефону 8-924-444-59-04 в любой день недели с 8:00 до 19:00.