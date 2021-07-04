Василий Орлов приказал ускорить выплаты компенсаций подтопленцам

В Амурской области идет оценка ущерба, вызванного паводком. Дома и приусадебные участки, затапливавшиеся во время наводнения, оценивают специальные комиссии.

По последним данным, в Приамурье подтопленными остается свыше 700 приусадебных участков, десятки домов. Специалисты минсельхоза, кроме того, оценивают необходимое количество корма для домашнего скота на пострадавших территориях. Корм завезут и раздадут пострадавшим семьям бесплатно.

— В первую очередь комиссии должны заходить в дома, которые вызывают сомнения в их пригодности для проживания. Если они будут признаны аварийными, нужно будет в кратчайшие сроки выплатить владельцам компенсации, чтобы они имели возможность быстрее купить себе другое жилье. Ускориться нужно и по строительным материалам. Главам необходимо адресно уточнить у людей, какие им нужны строительные материалы и сколько – ремонт жителям пострадавших домов нужно делать уже сейчас, задержки здесь недопустимы, – отметил губернатор Василий Орлов.