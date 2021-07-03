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3 июля 2021, 18:40 0

В благовещенской высотке случился пожар на 11 этаже

Жильцов верхних этажей пришлось эвакуировать

В благовещенской высотке случился пожар на 11 этаже

Обновлено: вчера19:31

Сегодня, 3 июля, во второй высотке по адресу улица Краснофлотская, 123 произошел пожар. Некоторые жильцы дома были в панике: в подъезд шел дым, к зданию примчались пять пожарных машин. Но всё обошлось.

— В щитовой 11 этажа произошло короткое замыкание, она горела. Была проведена эвакуация жильцов верхних этажей. Пожар потушили без последствий, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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