В благовещенской высотке случился пожар на 11 этаже

Обновлено: вчера19:31



Сегодня, 3 июля, во второй высотке по адресу улица Краснофлотская, 123 произошел пожар. Некоторые жильцы дома были в панике: в подъезд шел дым, к зданию примчались пять пожарных машин. Но всё обошлось.

— В щитовой 11 этажа произошло короткое замыкание, она горела. Была проведена эвакуация жильцов верхних этажей. Пожар потушили без последствий, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Амурской области. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МЧС Амурской области (@mchs.amur.obl)

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#пожары #происшествия

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Алексей «Груандан» Козырин