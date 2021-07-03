В Амурской области выявили 96 случаев коронавируса за сутки
Вылечились от болезни 46 человек
В Приамурье растёт заболеваемость COVID-19. За последние сутки выявили 96 новых случаев. Справились с вирусом 46 человек, погибли двое амурчан, сообщает портал стопкоронавирус.
Всего с начала пандемии выявили 24 363 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 23 353 человека выздоровело, а 307 пациентов – умерли.
Напомним, что в первый день июля в регионе выявили только 86 случаев коронавируса.
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