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3 июля 2021, 18:59 0

В Амурской области выявили 96 случаев коронавируса за сутки

Вылечились от болезни 46 человек

В Амурской области выявили 96 случаев коронавируса за сутки
Фото: pixabay.com

В Приамурье растёт заболеваемость COVID-19. За последние сутки выявили 96 новых случаев. Справились с вирусом 46 человек, погибли двое амурчан, сообщает портал стопкоронавирус.

Всего с начала пандемии выявили 24 363 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 23 353 человека выздоровело, а 307 пациентов – умерли.

Напомним, что в первый день июля в регионе выявили только 86 случаев коронавируса.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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