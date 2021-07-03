В Благовещенском районе от подтопленцев принимают документы на выплаты

— В день обслуживаем минимум по 20 – 30 человек. Приходят жители Владимировки, Сергеевки и Верхнеблаговещенского. Приходится подробно объяснять некоторые моменты, работать с большим количеством документов, требующих внимательности, – говорят служащие.

В пунктах приёма уже зарегистрировали 686 заявлений на все виды выплат.

— Попадаются граждане и расстроенные, и раздражённые, поэтому стараемся быть максимально корректными. Ведь понимаем, что стихия нанесла серьезный урон. Бывает, что за раз на одну большую семью на копии может уходить до упаковки бумаги. Только за вчерашний день я приняла документы от 12 семей, и это ещё не предел, – говорит главный библиотекарь Нина Шарапова.

Напомним, что во Владимировке работает мобильный офис для пострадавших от паводка 2021 года. С населением работают специалисты управления социальной защиты населения Амурской области и Пенсионного фонда России. Мобильный офис работает ежедневно с 14 до 18 часов.

Важно

В администрации Благовещенского района с 25 июня 2021 года функционирует в ежедневном режиме «горячая линия». Просьба обращаться с 8:00 до 19:00 часов по телефону 8- 924-444-59-04.