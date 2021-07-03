В Благовещенске обновили информационные стелы

В столице Приамурья в год юбилея города обновили информационные стелы в разных районах. Теперь благодаря им горожане могут узнать об интересных событиях и людях. До этого же на стелах размещали рекламу. Центральную часть конструкции украшает герб города, а информацию на боковых панелях будут менять, сообщает пресс-служба мэрии.

Например, на стеле по Ленина, 108/2 красуются портреты молодых активистов и учёных Благовещенска. А стелу напротив краеведческого музея декорировали детскими рисунками. Это работы победителей конкурса рисунков ко Дню города. Ученики художественной школы создавали городские пейзажи. Им удалось собрать в своих работах множество достопримечательностей Благовещенска.

— В рамках проекта «Самый-самый Благовещенск» много внимания уделили людям, оставившим след в истории города и страны. Замечательно, что теперь есть возможность показать и нашу талантливую молодёжь, – прокомментировала директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

Напомним, что в столице Приамурья создают проект «Почётные жители Благовещенска». На сайте «Библиотеки Благовещенска» есть 66 материалов, посвящённых почётным горожанам.