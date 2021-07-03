В Благовещенске загорелся чердак многоэтажки

Сегодня, в Амур.инфо позвонили обеспокоенные читатели, и сообщили что колонна пожарных машин пронеслась по улице Калинина. Выяснилось, что пожарных вызвали жители дома по улице Краснофлотская 153, заметив дым из-под крыши.

На место отправились 6 человек, с двумя автоцистернами и автолестницей. Пожар в чердачном помещении площадью три квадратных метра был своевременно потушен, сообщает пресс-служба главного управления ЧМС по Амурской области.

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#МЧС #происшествия

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Илья Ринейский