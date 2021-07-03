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В Благовещенском районе спасатели помогают ликвидировать последствия паводка

Насосами освобождают территорию от воды, а пушками сушат дома

В Благовещенском районе спасатели помогают ликвидировать последствия паводка
Фото: МЧС

Населённые пункты Благовещенского района освобождаются от воды. Спасатели приступили к дезинфекции улиц, приусадебных участков и домов, обеззараживанию скважин и колодцев. Сотрудники МЧС помогают жителям опустить мебель, поднятую наверх перед паводком. Мотопомпами откачивают воду, тепловыми пушками просушивают дома.

— Мы усиливаем группировку сил в Благовещенском районе, который принял основной удар паводка. Спасательные формирования приходят из районов, где не были подтоплены жилые дома, и работы уже завершены, – рассказал начальник ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

Ликвидируют последствия паводка специалисты из Сибирского, Камчатского и Амурского спасательных центров. Всего 1 414 человек и 392 единицы техники, сообщили в МЧС области.

— В Сергеевке вторые сутки работает пожарная насосная станция из Белогорска. Откачиваем воду с большого участка дороги, который остался подтопленным после понижения уровня в Амуре. Благодаря насосу в домах и приусадебных участках уходит вода, – рассказал первый замначальника ГУ МЧС России по Амурской области Владислав Бордунов.

По информации Амурского ЦГМС, за сутки уровень Амура в районе Сергеевки понизился на 93 сантиметра до отметки 527 сантиметров, а пойма остается подтопленной на 37 сантиметров. Максимальный уровень подъёма Амура зафиксировал 27 июня на отметке 957 сантиметров – на 157 сантиметров выше уровня опасного гидрологического явления.

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#большая вода #МЧС

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