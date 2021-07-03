В России отменён техосмотр для получения страхового полиса

Президентом России подписан закон, отменяющий необходимость проведения обязательного технического осмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО. Новый закон, вносящий изменения в закон об ОСАГО, вступает в силу с 22 августа. До этого момента действует прежний порядок оформления.

Основной причиной нововведения стало увеличение случаев оформления диагностических карт, а также недостаточное количество станций технического обслуживания, которые отвечают всем требованиям нового законодательства. С этими аргументами согласны ГИБДД, страховые компании и Центробанк.

Тем не менее, введённые новшества не отменяют того, что уже с 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты ГИБДД будет штрафовать водителей. Размер штрафа составит 2000 рублей.

Кроме этого, вступившие в силу поправки к действующему закону об ОСАГО позволяют страховым компаниям самостоятельно подавать иски к участникам ДТП, чтобы компенсировать страховые выплаты.