В России отменён техосмотр для получения страхового полиса
Теперь ОСАГО можно оформить без предоставления диагностической карты
Президентом России подписан закон, отменяющий необходимость проведения обязательного технического осмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО. Новый закон, вносящий изменения в закон об ОСАГО, вступает в силу с 22 августа. До этого момента действует прежний порядок оформления.
Основной причиной нововведения стало увеличение случаев оформления диагностических карт, а также недостаточное количество станций технического обслуживания, которые отвечают всем требованиям нового законодательства. С этими аргументами согласны ГИБДД, страховые компании и Центробанк.
Тем не менее, введённые новшества не отменяют того, что уже с 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты ГИБДД будет штрафовать водителей. Размер штрафа составит 2000 рублей.
Кроме этого, вступившие в силу поправки к действующему закону об ОСАГО позволяют страховым компаниям самостоятельно подавать иски к участникам ДТП, чтобы компенсировать страховые выплаты.
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