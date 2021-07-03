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сегодня, 15:58 0

В Бурятии до 11 июля будут закрыты торговые сети

В республике заболеваемость коронавирусом взрослых выросла в семь раз

В Бурятии до 11 июля будут закрыты торговые сети
Фото: pixabay.com

В Бурятии до 11 июля объявили нерабочие дни. До этого времени будут закрыты и федеральные торговые сети, сообщает пресс-служба правительства республики.

— Мы просим согласовать закрытие федеральных торговых сетей для обеспечения эффективности ограничительных мер, а также обеспечения справедливости по отношению к региональным торговым компаниям, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Предложение поддержал Минэкономразвития России, Минфин и Роспотребнадзор.

Уже пять недель в республике растёт заболеваемость COVID-19. Недельный темп прироста за прошедшую неделю достиг 62%. Заболеваемость детей выросла в 6,8 раз, граждан от 18 до 64 лет – в 7,4 раза, лиц старше 65 лет – в 4,5 раза.

Напомним, что в Амурской области привили уже 37,6 % населения. А губернатор области Василий Орлов дал поручение усилить пункты вакцинации и увеличить их количество.

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#здоровье #медицина #COVID 19

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