В Ижевске на станции подъёма воды произошёл выброс хлора

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о ликвидации выброса хлора. Авария произошла на станции подъёма воды в Ижевске. Людей из прилегающего к станции микрорайона эвакуировали.

— Сегодня ночью в 01:15 авария полностью ликвидирована. Благодарю всех, кто принимал участие в работах по устранению последствий аварии, – написал Бречалов в Twitter.

Время в Ижевске отстаёт от амурского на пять часов (6:15).

Губернатор также отметил, что в скорую не поступали обращения от людей с признаками отравления хлором. Замеры продолжаются.

Напомним, что хлор также используют для обеззараживания воды. В Благовещенске в связи с паводковой ситуацией установили режим гиперхлорирования воды. Это значит, что жителям города нужно отстаивать воду перед употреблением.