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сегодня, 15:02 0

В Амурской области продолжают восстанавливать электричество после паводка

За прошлые сутки к свету подключили 68 домов в Благовещенском районе

В Амурской области продолжают восстанавливать электричество после паводка
Фото: amurobl.ru

В Приамурье продолжают вести аварийно-восстановительные работы. Амурские электрические сети продолжают возвращать электричество в дома. Вчера в Благовещенском районе подключили 68 домов, 28 во Владимировке и 40 в Марково, рассказали в пресс-службе правительства Приамурья.

3 июля в Благовещенском районе работает семь бригад, в селе Владимировка на улице Центральной находится выездной офис. Там можно подать заявку на подключение.

Перед тем, как подавать заявку на подключение, следует просушить электропроводку и проверить, не имеет ли электрическая сеть контакта с водой. Если есть необходимость, проводку нужно заменить. По закону, ответственность за эксплуатацию электрических сетей лежит на собственниках жилья.

— У нас на учете каждый отключенный от электроснабжения объект, который оказался в зоне подтопления. И их к электроснабжению мы подключаем только после того, как уйдет вода и будет просушена электропроводка. В Черняево и Сергеевке часть владельцев домов не обращаются за подключением. Возможно, они пока живут у родственников или уже приняли решение, что их дома не пригодны для проживания. Но пока не расторгнут договор энергоснабжения, мы учитываем эти объекты в своей статистике и ожидаем заявок на подключение, – рассказал главный инженер филиала «Амурские электрические сети» Александр Воробьев.

Цифры

На данный момент в Благовещенском районе обесточены и ещё не готовы к подключению 599 объектов, большинство из них находится в селе Владимировка 424 из 964 отключены. В селе Игнатьево без электричества 46 домов из 286. В Сергеевке – 15 из 344. В Марково обесточен 41 дом из 166.

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#большая вода

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