В амурском Марково ликвидируют последствия наводнения

По состоянию на утро 3 июля в Марково остаются подтоплены одиннадцать домов и четырнадцать приусадебных участков. Утром четыре десятка сотрудников МЧС с двадцатью мотопомпами начали работы по окончательному осушению хозяйств. 2 июля прекратила работу лодочная переправа, налаживается транспортное сообщение.

— Уровень Амура значительно упал, поэтому большинство затопленных домов и участков уже освободились от воды, в остальных – только остаточные явления. Доставлен гуманитарный груз – 57 мешков комбикорма для свиней, который в дальнейшем будет передан селянам. В ежедневном режиме специалистами районной администрации ведется прием документов на региональные и федеральные выплаты, – рассказал глава Марковского сельсовета Валерий Мариненко.

Организована уборка улиц, откачивается вода. К вечеру планируется подключить к электричеству два многоквартирных жилых дома по улице 60 лет Октября, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Стараемся ничего не упустить из вида, потому что понимаем: время не ждет, необходима максимальная концентрация сил и средств для эффективного результата по итогу, ­­– подчеркивает глава сельсовета.