Набережную Благовещенска приводят в порядок после наводнения

В пятницу, 2 июля, работники ГСТК начали приводить в порядок набережную Благовещенска. В уборке участвует бригада из 14-17 человек и три единицы техники, рассказали в ГСТК.

Во время наводнения нижние ярусы оказались затоплены. Сейчас, когда вода начала уходить, на набережной остался песок. Также песок остался после демонтажа дамбы, которую возводили для берегоукрепления от улицы Театральной до Загородной. Работа по уборке ещё продолжается.

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#большая вода

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Илона Зарецкая