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сегодня, 12:23 0

Паводок покидает Амурскую область

За прошедшие сутки вода ушла из 159 домов и с 322 участков

Паводок покидает Амурскую область

На сегодняшний день в Амурской области от паводка страдают двадцать населённых пунктов. Больше всего домов подтоплено во Владимировке – 83, в Сергеевке – 54 и Верхнеблаговещенском – 27 домов. Из 814 приусадебных участков, где по-прежнему стоит вода, больше всего во Владимировке – 550, Сергеевке – 78 и Марково – 14 огородов.

Автомобильные дороги блокированы водой в тринадцати местах. На одном из участков в Магдагачинском районе и на двух дорогах Благовещенского района проезд невозможен.

Посёлок Кузнецово и село Калиновка Магдагачинского района, а также село Марково Благовещенского района по-прежнему остаются без автомобильного сообщения.

В трёх местах действуют лодочные переправы, которыми за сутки перевезено 89 человек.

Девять пунктов временного размещения продолжают свою работу, всего в них сейчас размещено 256 человек, в том числе 104 ребёнка.

На территории области функционируют пятнадцать комиссий по оценке ущерба, одна из которых выясняет пригодность к дальнейшему проживанию.

Восемь оперативных групп МЧС занимаются мониторингом обстановки, общая численность группировки составляет почти 1,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

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#большая вода #МЧС #происшествия

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