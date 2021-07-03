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сегодня, 12:57 2

Благовещенцам не рекомендуют запасаться водой

Гиперхлорирование воды продолжается

Благовещенцам не рекомендуют запасаться водой
Фото: pixabay.com

В водопроводной сети Благовещенска давление продолжает быть серьезно сниженным . На водозаборах, по-прежнему, сильно хлорируют воду. Мера принята из-за паводка: вода в Амуре и Зее очень грязная.

— В некоторых домах, на концевых участках, возможно временное снижение давления в водопроводной сети города. Рисков остановки водозаборов нет! – рассказала главный технолог АКС Галина Курочка.

Коммунальщики советуют не запасаться водой, чтобы не создавать искусственный ее дефицит. Гиперхлорированную воду перед употреблением нужно отстаивать в открытых емкостях не менее 15 минут и кипятить.

Сообщить об отсутствии холодного водоснабжения в вашем доме можно по телефону ЕДДС 999-112.

По вопросам перебоев водоснабжения жители поселка Чигири должны обращаться в ЕДДС Благовещенского района по телефону 77-45-10.

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#большая вода #ЖКХ

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    Ни в коем случае не запасайтесь водой! У нас все хорошо, вода по нормативу!

  • stepan281

    stepan281
    1 час назад

    А что её кто то запасает в таких количествах что падает давление в сети? Что за глупость написали. Зачем вообще запасать водопроводную воду?

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