Благовещенцам не рекомендуют запасаться водой

В водопроводной сети Благовещенска давление продолжает быть серьезно сниженным . На водозаборах, по-прежнему, сильно хлорируют воду. Мера принята из-за паводка: вода в Амуре и Зее очень грязная.

— В некоторых домах, на концевых участках, возможно временное снижение давления в водопроводной сети города. Рисков остановки водозаборов нет! – рассказала главный технолог АКС Галина Курочка.

Коммунальщики советуют не запасаться водой, чтобы не создавать искусственный ее дефицит. Гиперхлорированную воду перед употреблением нужно отстаивать в открытых емкостях не менее 15 минут и кипятить.

Сообщить об отсутствии холодного водоснабжения в вашем доме можно по телефону ЕДДС 999-112.

По вопросам перебоев водоснабжения жители поселка Чигири должны обращаться в ЕДДС Благовещенского района по телефону 77-45-10.