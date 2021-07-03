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сегодня, 13:30 0

Около пяти тысяч амурчан получат дополнительную соцподдержку

Ежемесячную помощь введут для тружеников тыла и детей войны

Около пяти тысяч амурчан получат дополнительную соцподдержку
Фото: zsamur.ru

Амурский парламент утвердил изменения в региональном законе. Дополнительную ежемесячную социальную поддержку введут для тружеников тыла и детей войны. Фиксированная сумма – 850 рублей – пойдёт в счёт оплаты коммунальных услуг, объяснили в Законодательном Собрании Амурской области.

— Согласно областному закону, ряд категорий амурчан, а именно ветераны труда Амурской области, ветераны военной службы, почетные доноры региона, некоторые сельские специалисты, реабилитированные и признанные пострадавшими от политических репрессий, получают за счет бюджета компенсацию части оплаты коммунальных услуг. Наше предложение заключалось в том, чтобы расширить этот список и распространить льготу на не менее заслуженных и уважаемых наших жителей, – рассказал председатель законодательного собрания Вячеслав Логинов.

Получить помощь могут амурчане-труженики тыла. Ещё одна категория – дети войны. Обязательное условие – отсутствие задолженности за коммунальные услуги.

— Сегодня в Приамурье проживает свыше 30 тысяч детей войны. По данным министерства социальной защиты, порядка пяти тысяч из них не имеют иных оснований для того, чтобы пользоваться льготами по «коммуналке». Именно для этих людей мы расширяем наш областной закон. Думаю, это будет справедливо, – отметил Вячеслав Логинов.

Во втором чтении поправки к закону рассмотрят в августе.

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#заксобрание

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