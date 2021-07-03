Амурчанка отдала 12 миллионов рублей мошенникам

В полиции расследуют дело о мошенничестве. Жительница посёлка Уруша отдала злоумышленникам около 12 миллионов рублей. Поиск преступников ещё идёт, сообщили в правоохранительных органах.

В марте этого года женщине позвонил неизвестный и предложил с его помощью заниматься инвестициями, торговать на бирже. По просьбе «финансового аналитика» она установила специальную программу на свой телефон и начала «инвестировать». Деньги уходили на счёт физического лица, но в приложении отображались. Амурчанка была спокойна, и с марта по май отправила мошенникам 11 949 000 рублей. Проблемы начались, когда женщина решила снять деньги. Мошенник сообщил, что для снятия наличности необходимо внести дополнительные средства, и вообще все сделки «ушли в минус» и нужно оплатить штраф.

В полиции возбудили дело по статье «Мошенничество», всех причастных к преступлению разыскивают.