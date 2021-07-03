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сегодня, 12:40 3

Амурчанка отдала 12 миллионов рублей мошенникам

Женщина брала кредиты и занимала деньги у родственников

Амурчанка отдала 12 миллионов рублей мошенникам
Фото: pixabay.com

В полиции расследуют дело о мошенничестве. Жительница посёлка Уруша отдала злоумышленникам около 12 миллионов рублей. Поиск преступников ещё идёт, сообщили в правоохранительных органах.

В марте этого года женщине позвонил неизвестный и предложил с его помощью заниматься инвестициями, торговать на бирже. По просьбе «финансового аналитика» она установила специальную программу на свой телефон и начала «инвестировать». Деньги уходили на счёт физического лица, но в приложении отображались. Амурчанка была спокойна, и с марта по май отправила мошенникам 11 949 000 рублей. Проблемы начались, когда женщина решила снять деньги. Мошенник сообщил, что для снятия наличности необходимо внести дополнительные средства, и вообще все сделки «ушли в минус» и нужно оплатить штраф.

В полиции возбудили дело по статье «Мошенничество», всех причастных к преступлению разыскивают.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    4 часа назад

    Это просто пиндец!!!! Или смеяться или плакать

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    3 часа назад

    Все жители Уруши такие зажиточные? Или только одна такая "везучая"?

  • Ditrih

    Ditrih
    1 час назад

    Всяко "проценты" с её же бабла получала, радовалась, брала кредиты, ибо "нужно больше золота". Жадность и глупость никогда не оставят человечество =( Лишние деньги лучше дарите мне. Я хоть "спасибо" скажу. А не вот это вот всё.

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