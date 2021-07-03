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сегодня, 10:55 0

Албазинский острог вошел в Топ-1000 брендов в России

Объект получил соответствующий сертификат

Амурский Албазинский острог признан победителем Национального конкурса «Топ-1000 культурных и туристических брендов России». Сертификат о победе в категории «Сооружения» Албазинскому острогу уже выдан.

Объект оценивало экспертное жюри. Сам конкурс проводился под эгидой Общественной палаты РФ и Фонда президентских грантов. Теперь Албазинский острог входит в национальный рейтинг на платформе Живоенаследие.рф.

Острог был воссоздан по материалам археологических раскопок в Албазино. В мае объект был официально открыт для посещения туристами.

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#история #культура

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