Албазинский острог вошел в Топ-1000 брендов в России

Амурский Албазинский острог признан победителем Национального конкурса «Топ-1000 культурных и туристических брендов России». Сертификат о победе в категории «Сооружения» Албазинскому острогу уже выдан.

Объект оценивало экспертное жюри. Сам конкурс проводился под эгидой Общественной палаты РФ и Фонда президентских грантов. Теперь Албазинский острог входит в национальный рейтинг на платформе Живоенаследие.рф.

Острог был воссоздан по материалам археологических раскопок в Албазино. В мае объект был официально открыт для посещения туристами.