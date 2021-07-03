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сегодня, 11:28 0

В Амурской области откроют больше мобильных пунктов вакцинации

Губернатор области Василий Орлов дал поручение усилить пункты вакцинации и увеличить их количество

В Амурской области откроют больше мобильных пунктов вакцинации
Фото: pixabay.com

На данный момент в Приамурье кампания по вакцинации от коронавируса осуществлена на 37,6 процента от плана, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Сейчас в области работает 230 прививочных бригад. Проблем с вакциной нет, из 184456 доз использовали около 73 процентов, на следующей неделе ждут ещё 5000 доз вакцины.

— Мобильные пункты вакцинации показывают хорошие результаты, пользуются спросом у жителей области. Значит, несмотря на трудности, работу мобильных пунктов необходимо усилить, а их количество – увеличить. Кроме того, нужно следить, чтобы вакцинироваться люди могли быстро, не собирались очереди, – отметил губернатор Василий Орлов.

Цифры

Первым компонентом привились 136427 человек, вторым – 105313. Лучшие результаты в Селемджинском – 86% и Шимановском – 83,2% районах.

Самые низкие результаты в Архаринском районе – 30% и Прогрессе – 29%.

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#COVID 19 #губернатор #здоровье #медицина

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