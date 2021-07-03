В Благовещенск приехали разработчики маршрутной сети города

Насущные вопросы о проекте сотрудники компании обсудили с перевозчиками, региональным навигационно-информационным центром и заммэра Благовещенска Максимом Ноженкиным.

— Разработка комплексной схемы общественного транспорта ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Основную схему маршрутов разработали ещё до 1991 года. Сейчас Благовещенск разрастается в сторону микрорайона, там проживает около 80 тысяч человек. Сейчас мы заказали комплексную работу – это исследование пассажиропотока, маршрутной сети, направлений и интенсивности транспортных потоков. Мы посчитаем, по каким маршрутам передвигается больше людей, чтобы сделать сеть, которая рентабельна для перевозчика, а цена для потребителя не выросла. Также мы продолжим обновление автобусного парка, – объяснил Максим Ноженкин.

Разработчики учтут сезонные потребности перевозок, сделают детальный соцопрос и затронут вопрос развития велосипедного движения в городе, а также сделают городской транспорт для отдалённых территорий и садовых участков доступнее, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.