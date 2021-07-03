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сегодня, 09:31 4

В Благовещенск приехали разработчики маршрутной сети города

Уже к концу года будет готова удобная транспортная схема

В Благовещенск приехали разработчики маршрутной сети города

В столице Приамурья комплексную транспортную схему разработает московская компания «Строй Инвест Проект М». Эта корпорация разрабатывала транспортные схемы Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов РФ. Проект будет готов к концу года, затем администрация проведёт конкурсы на обслуживание маршрутов среди более чем 50 перевозчиков.

Насущные вопросы о проекте сотрудники компании обсудили с перевозчиками, региональным навигационно-информационным центром и заммэра Благовещенска Максимом Ноженкиным.

— Разработка комплексной схемы общественного транспорта ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Основную схему маршрутов разработали ещё до 1991 года. Сейчас Благовещенск разрастается в сторону микрорайона, там проживает около 80 тысяч человек. Сейчас мы заказали комплексную работу – это исследование пассажиропотока, маршрутной сети, направлений и интенсивности транспортных потоков. Мы посчитаем, по каким маршрутам передвигается больше людей, чтобы сделать сеть, которая рентабельна для перевозчика, а цена для потребителя не выросла. Также мы продолжим обновление автобусного парка, – объяснил Максим Ноженкин.

Разработчики учтут сезонные потребности перевозок, сделают детальный соцопрос и затронут вопрос развития велосипедного движения в городе, а также сделают городской транспорт для отдалённых территорий и садовых участков доступнее, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#дороги #жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    7 часов назад

    сколько миллионов заплатит никчёмная администрация и какой откат с этого возьмут?

  • shk0der

    shk0der
    5 часов назад

    Вы прикалываетесь? Вы будете исследовать пассажиропоток при закрытых нескольких магистральных улицах, и куче перекрытий на обычных? Вопрос насколько корректны будут данные исследования и разработанная новая схема маршрутов? Это не администрация а сборище д...в.

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    4 часа назад

    Надо было развивать троллейбусное движение, а не закупать дизельное дер*мо, которое чёрным дымом делает дымовые завесы, и так дышать нечем вечная пыль в городе так ещё и дизельные автобусы закупают, что бы жизнь горожанам сладкой не козалась! Спасибо чудоменеджерам и Мэру лично!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Липы из Германии, разработчики из Москвы - такое ощущение, что деньги девать некуда...неужели в городе нет специалистов....чтобы посчитать пассажиропоток? и нескромный вопрос - цена этой "сделки"....2 года назад мост также "мониторили"-и результат....эх "правители"...

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