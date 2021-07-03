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сегодня, 08:28 0

В Благовещенске перекроют две соседние улицы

На Островского будут прокладывать сети теплоснабжения, а на Ломоносова – водоотведения

В Благовещенске перекроют две соседние улицы

В столице Приамурья на три дня ограничат движение транспорта на Островского. Между Чехова и Ломоносова будут устанавливать сети теплоснабжения. Участок перекроют в субботу, 3 июля, в 9:00, а откроют только во вторник, 6 июля, в 21:00.

Рядом на Ломоносова между Островского и 50-летия Октября будут укладывать сети водоснабжения. Проезд будет закрыт с 10:00 3 июля до 21:00 9 июля, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Напомним, что завтра, 3 июля, с 9:00 до 17:00 для движения транспорта перекроют участок улицы Политехнической между Красноармейской и Октябрьской. Здесь будут ремонтировать водопроводную сеть. В связи с этим изменятся схемы движения автобусов.

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#дороги #ЖКХ #транспорт

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