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В Муравьевском парке на волю выпустили японского журавля

Окрепший птенец вылечил ногу и отправился к своей сестре Снежинке

В Муравьевском парке на волю выпустили японского журавля
Фото: ohotaamur

В Муравьевском парке у японских журавлей Оки и Кивили весной прошлого года появилось два яйца. На свет вылупилась девочка Снежинка и мальчик Снеговик. Сестрёнка отправилась на волю раньше брата, а недавно Снеговик отравился вслед за ней.

После рождения птенцы сначала жили с родителями, а затем переехали в отдельные вольеры. В этом году Снежинку отпустили в дикую природу в начале мая. А вот её брат остался в заповеднике, чтобы залечить ногу. Работники парка заметили, что Снежинка часто навещала брата. Но недавно Снеговик подлечился и тоже отправился на свободу.

Пернатого внесли в международную базу данных выпускаемых журавлей. На Снеговика прикрепили GPS передатчик. Он позволит отслеживать пути миграции птицы.

Скоро в Муравьевском парке выпустят ещё дух птенцов японских журавлей. Сейчас пернатые пока живут в вольере с родителями. В дикую природу они отправятся весной следующего года, сообщает пресс-служба управления животного мира.

Напомним, что за пределами заказника около села Ивановка аисты воспитывают четырёх птенцов. Птицы построили гнездо на опоре ЛЭП ещё в прошлом году. Японский журавль – это редкий вид, он занесён в списки Международной Красной книги и Красной книги России, а также находится под запретом международной торговли (список CITES). Таких пернатых осталось меньше двух тысяч особей.

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#животные

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