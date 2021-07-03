В России семьи с детьми получат ещё по десять тысяч на ребёнка, но не все

Если выплата производится одному из родителей инвалидов, то расчёт идёт на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.

Получить деньги можно будет с августа по декабрь 2021 года. Их не станут учитывать в доход семьи при предоставлении других мер соцпомощи. Кроме того, эти деньги нельзя будет взыскать по исполнительным документам.

Напомним, что это не первая выплата на детей-школьников. Такую же единовременную помощь можно получить с июля по октябрь.