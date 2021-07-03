В России семьи с детьми получат ещё по десять тысяч на ребёнка, но не все
Единовременная выплата рассчитана на детей от 6 до 18 лет и инвалидов до 23 лет
Президент РФ подписал указ о единовременной выплате в десять тысяч рублей семьям с детьми. Её могут получить родители на каждого ребёнка от 6 до 18 лет. Также выплаты рассчитаны на детей-инвалидов от 18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам, сообщает РИА Новости.
Если выплата производится одному из родителей инвалидов, то расчёт идёт на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.
Получить деньги можно будет с августа по декабрь 2021 года. Их не станут учитывать в доход семьи при предоставлении других мер соцпомощи. Кроме того, эти деньги нельзя будет взыскать по исполнительным документам.
Напомним, что это не первая выплата на детей-школьников. Такую же единовременную помощь можно получить с июля по октябрь.
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