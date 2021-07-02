В центре Москвы на восьмом этаже жилого дома прогремел взрыв
Взорвались три газовых баллончика для зажигалок
В Москве на Качалинской,10 взорвалась кухня в жилом доме на восьмом этаже. Взорвались три газовых баллончика для заправки зажигалок объёмом до 100 миллилитров каждый, пишет «360». Прибывшие спасатели заметили разбитые стёкла. В квартире находилась хозяйка, она не пострадала. Возгорания после происшествия, к счастью, не произошло.
Вместе с сотрудниками МЧС на место происшествия прибыли машины скорой. РЕН ТВ опубликовал видео из взорвавшейся квартиры, на нём видны разрушения на кухне.
Напомним, что в июне в Новосибирске на газовой АЗС загорелся один из резервуаров. После взрыва начался пожар. Региональное управление МЧС присвоило инциденту на Гусинобородском шоссе повышенный ранг сложности. После начала пожара в лечебные учреждения города с ожогами госпитализированы четверо граждан, ещё двое сотрудников МЧС получили травмы.
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