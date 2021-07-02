Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:30 1

В центре Москвы на восьмом этаже жилого дома прогремел взрыв

Взорвались три газовых баллончика для зажигалок

В центре Москвы на восьмом этаже жилого дома прогремел взрыв
Фото: pixabay.com

В Москве на Качалинской,10 взорвалась кухня в жилом доме на восьмом этаже. Взорвались три газовых баллончика для заправки зажигалок объёмом до 100 миллилитров каждый, пишет «360». Прибывшие спасатели заметили разбитые стёкла. В квартире находилась хозяйка, она не пострадала. Возгорания после происшествия, к счастью, не произошло.

Вместе с сотрудниками МЧС на место происшествия прибыли машины скорой. РЕН ТВ опубликовал видео из взорвавшейся квартиры, на нём видны разрушения на кухне.

Напомним, что в июне в Новосибирске на газовой АЗС загорелся один из резервуаров. После взрыва начался пожар. Региональное управление МЧС присвоило инциденту на Гусинобородском шоссе повышенный ранг сложности. После начала пожара в лечебные учреждения города с ожогами госпитализированы четверо граждан, ещё двое сотрудников МЧС получили травмы.

Просмотров всего: 342

#МЧС #происшествия

распечатать


Общество 1

В Амурской области обследуют дома на пригодность для проживания
В России и мире

Домработница Аллы Пугачёвой рассказала о её драке с Джуной
Происшествия 1

Житель Благовещенска с ножом напал на мужчину в инвалидном кресле
Коронавирус 12

Главный санитарный врач Амурской области рассказала подробности обязательной вакцинации
Комментарии
Показать все (1)
  • OT

    OT
    2 часа назад

    А есть-ли информация о Бузовой и Ивлеевой?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь