В центре Москвы на восьмом этаже жилого дома прогремел взрыв

Вместе с сотрудниками МЧС на место происшествия прибыли машины скорой. РЕН ТВ опубликовал видео из взорвавшейся квартиры, на нём видны разрушения на кухне.

Напомним, что в июне в Новосибирске на газовой АЗС загорелся один из резервуаров. После взрыва начался пожар. Региональное управление МЧС присвоило инциденту на Гусинобородском шоссе повышенный ранг сложности. После начала пожара в лечебные учреждения города с ожогами госпитализированы четверо граждан, ещё двое сотрудников МЧС получили травмы.