Рабочие ГСТК начали уборку набережной Амура от песка

Фото: mkpgstk

Сегодня, 2 июля, после обеда на набережной Амура стартовали работы по расчистке территории от песка и мусора. Как рассказали журналисту Амур.инфо в ГСТК, все работы проводятся в плановом режиме.

Очистку стали проводить после того, как отступила вода. Паводок принёс на набережную большое количество песка. В уборке используется поливальная машина, трактор МТЗ «Белорус» с щётками и мойки высокого давления. Напомним, что ранее Амур.инфо рассказывало, что уборка на набережных Благовещенска после наводнения будет проводиться силами ГСТК по план-графику.

Просмотров всего: 321

#большая вода

распечатать

Юлия Медведева