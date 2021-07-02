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сегодня, 17:35 0

Рабочие ГСТК начали уборку набережной Амура от песка

Все работы проводятся в плановом режиме

Рабочие ГСТК начали уборку набережной Амура от песка
Фото: mkpgstk

Сегодня, 2 июля, после обеда на набережной Амура стартовали работы по расчистке территории от песка и мусора. Как рассказали журналисту Амур.инфо в ГСТК, все работы проводятся в плановом режиме.

Очистку стали проводить после того, как отступила вода. Паводок принёс на набережную большое количество песка. В уборке используется поливальная машина, трактор МТЗ «Белорус» с щётками и мойки высокого давления.

Напомним, что ранее Амур.инфо рассказывало, что уборка на набережных Благовещенска после наводнения будет проводиться силами ГСТК по план-графику.

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#большая вода

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