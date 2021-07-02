Завтра в Амурской области будет дождливо и пасмурно

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В Благовещенске завтра переменная облачность, во второй половине ночи и днём пройдут кратковременные дожди. Ночью температура +17°С…+19°С, днём +24°С…+26°С. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

В Белогорске будет облачно, пройдёт дождь и гроза. Ночью столбики термометров покажут +18°С, днём +20°С…+25°С. Ветер южный и юго-восточный, 2-8 метров в секунду.

В Свободном пасмурно. Днём ожидаются дожди и грозы. Ночью температура +18°С…+19°С, днём +20°С…+23°С. Ветер юго-восточный, 2-8 метров в секунду.

В Завитинске ночью и днём дожди с грозами. Ночью температура +17°С, днём +18°С…+24°С. Ветер южный и юго-восточный, 2-9 метров в секунду.

В Архаре и Райчихинске завтра переменная облачность, дожди и грозы. Ночью температура воздуха +17°С, днём +20°С…+27°С. Ветер южный и юго-восточный, 2-10 метров в секунду.

В Шимановске облачно, в дневные часы дожди и грозы. Ночью температура +17°С, днём +19°С…+22°С. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8 метров в секунду.

В Зее в субботу дождливо. Ночью температура +17°С, днём +19°С…+25°С. Ветер преимущественно юго-восточный, 1-8 метров в секунду.

В Сковородине завтра пасмурно, небольшой дождь. Ночью температура +16°С, днём 19°С…+24°С. Ветра преимущественно восточных направлений, 1-8 метров в секунду.

В Тынде во второй половине дня небольшой дождь и гроза. Ночью столбики термометра покажут +14°С…+16°С, днём +20°С…+24°С. Ветер северо-восточный и юго-восточный, 1-8 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.