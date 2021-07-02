В Благовещенске проходит акция по сбору продуктов для подтопленцев

Фото: Амур.инфо

С начала текущей недели в Благовещенске стартовала акция #МолодёжьПомогает. В крупных продуктовых магазинах установили тележки, куда неравнодушные горожане могут положить продукты длительного хранения и предметы первой необходимости. Всё это волонтеры передадут людям, пострадавшим от паводка.

Организаторы акции, отдел по делам молодёжи Благовещенска и центр «Выбор», рассказали, что первые партии продуктов отправились сегодня, 2 июля, в пострадавшие от наводнения сёла Марково и Игнатьево.

Руководитель отдела по делам молодёжи Благовещенска Александр Екжанов рассказал, что волонтёры активно помогали, когда в район пришёл паводок. Молодёжь участвовала в строительстве дамбы на Амурской, 1, активисты ездили и в село Владимировка строить насыпь для защиты от наступающей воды. Сейчас, совместно с продуктовыми сетями запустили акцию #МолодёжьПомогает.

— Первые тележки мы поставили во вторник, 29 июня. И уже к вечеру волонтёры забрали продукты. Кто-то из неравнодушных благовещенцев положил в тележки новое постельное бельё и одеяло. Кроме того, к акции подключились и предприниматели, хозяева торговых сетей и торговые представители. Нам предоставили 30 мест молока (около 300 литров), молочные коктейли (100 литров), коробку с яблоками. Очень много продуктов приносят люди: картошку, капусту, лук, морковь, макароны и крупы, предметы первой необходимости. Вот, со вторника наши волонтёры забирают продукты каждый день из магазинов. Мы формируем продуктовые наборы и развозим их в пострадавшие села, – рассказал Александр Екжанов.

Он добавил, что акция точно продлится до конца июля. В случае, если останется спрос на продукты и благовещенцы будут проявлять активность, то акцию продлят. Он отметил, что одна из топливных компаний выдала автоволонтёрам топливные карты и доставка продуктов в сёла стала проще.

Справка АИ

Подробнее об акции можно узнать в инстаграм-аккаунтах @molodblag28 и @centr.vibor