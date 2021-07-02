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сегодня, 15:45 1

В Амурской области обследуют дома на пригодность для проживания

Гражданам починят печи на деньги резервного фонда

В Амурской области обследуют дома на пригодность для проживания
Фото: amurobl.ru

В Приамурье комиссия выявляет подтопленные дома. По результатам проверки пострадавшие получат компенсацию на проведение капремонта или покупку новых домов. Кроме того, минстрой региона восстанавливает печное отопление в домах, пострадавших от паводка. Например, в Мазановском районе есть резерв кирпичей, которого хватит на 35 печей.

С компаниями-производителями уже обговорили поставку до 100 тысяч кирпичей, а по остальным материалам в организации направлены запросы, сообщили в минстрое.

Восстанавливать печи будут 11 специалистов. А помочь им в работе готовы девять добровольцев, сообщает пресс-служба правительства области.

Из резервного фонда выделят по 25 тысяч рублей за одну печь для выплаты специалистам. Также администрации муниципалитетов обеспечат работникам проживание и питание. При необходимости количество печников увеличат.

Напомним, что несмотря на паводок в Благовещенске продолжают ремонт дорог. Паводок усложнил обновление Ленина и Горького, все котлованы заполнены водой, но дорожники обещают, что на сроках это не отразится.

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Комментарии
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  • OT

    OT
    6 часов назад

    Я не подтопленец, но я инвалид и нет у меня денег на кирпич для перекладки печи ради безопасного отопления. Дайте мне кирпич. Я уверен, что многие нуждаются в этом малообеспеченые. Что вам стоит. Жалко что-ли?

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