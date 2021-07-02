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сегодня, 15:20 8

Амурские парламентарии поддержали законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Проект поправок в закон внесён в Госдуму

Амурские парламентарии поддержали законопроект об обязательной регистрации домашних животных
Фото: zsamur.ru

В Государственную Думу внесен проект поправок в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Статью девятую, устанавливающую общие требования к содержанию питомцев, предлагается дополнить важным пунктом: об обязанности владельцев их регистрировать.

Авторы проекта поправок отмечают, что обязательная регистрация домашних животных позволит облегчить поиск потерявшегося питомца, привлечь к ответственности недобросовестного владельца, который умышленно бросил животное на улице, а также в разы упростит установление хозяина собаки в случае ее нападения на человека, сообщается на сайте законодательного собрания Амурской области.

— Сегодня мы видим, что нас услышали: законопроект уже рассмотрен Советом нижней палаты российского парламента, направлен на обсуждение в комитеты и в регионы. И главное, предварительно включен в повестку осенней сессии Госдумы. Если поправки будут приняты, они позволят возвращать животных с улицы их непосредственным владельцам и, я уверен, станут сдерживающим фактором, когда принимается решение оставить животное. Очень актуальная для Приамурья норма, особенно сейчас, в период паводка. Социальные сети просто пестрят сообщениями о брошенных собаках на подтопленных территориях, – отметил председатель Законодательного cобрания Вячеслав Логинов.

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#животные #закон #заксобрание

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    7 часов назад

    Сначала - регистрация. Следующий шаг - налог!

  • retrogr

    retrogr
    7 часов назад

    2000р за чип примерно

  • Гость2

    Гость2
    7 часов назад

    600р, а если что можно и сами заказать, только потом заполнить бумажки, и цена вопроса тогда около 150р. Но вопрос в том как и кто это будет контролировать и как в деревнях это все будет реализовано. А то очередная палка будет.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    7 часов назад

    Многие добрые начинания позже оборачиваются для граждан очередным налогом. Озвучьте сразу стоимость содержания собаки, не ходите вокруг да около. Все равно к этому придем.

  • холостяк

    холостяк
    6 часов назад

    Дмитрий Русский

    39 минут назад

    Сначала - регистрация. Следующий шаг - налог!

    Холостяк.

    Это как с установкой 150 камер! Они установлены не для пополнения бюджета, а для дисциплинирования водителей! Вот только полный бред!!!!! Что можно доказать, что вас покусала чипированная собака или нет. Может я ошибаюсь и укусы чипированной собаки отличаются от не чипированной микрочастицами чипа?

  • холостяк

    холостяк
    6 часов назад

    Холостяк.

    Очень актуальная для Приамурья норма, особенно сейчас, в период паводка. Социальные сети просто пестрят сообщениями о брошенных собаках на подтопленных территориях, – отметил председатель Законодательного cобрания Вячеслав Логинов.

    Вот это вопрос вопросов Его нужно было президенту задать!!!!! Почему у нас меж муниципальный приют не берет нуждающихся собак? Почему сам приют утонул?

    Сколько миллионов к тем 25 которым потратили на приют для собак, еще потратят на восстановление? Через сколько: лет, дней его опять затопит? Вопрос дня куда жители чипированных цепных псов должны деть во время затопления?

  • холостяк

    холостяк
    6 часов назад

    Еще один вопрос а чипированная собака пострадавшая во время потопа, будет ли выплаты на восстановления будки и еды? Как никак животное хозяйское чипированное и понесло ущерб?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    Правильно. Давно пора. Гадют и гадют. Еще и по ночам воють и лають. Бывают и кусаются. Спрашивать некому с хозяев.

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