Амурские парламентарии поддержали законопроект об обязательной регистрации домашних животных

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В Государственную Думу внесен проект поправок в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Статью девятую, устанавливающую общие требования к содержанию питомцев, предлагается дополнить важным пунктом: об обязанности владельцев их регистрировать.

Авторы проекта поправок отмечают, что обязательная регистрация домашних животных позволит облегчить поиск потерявшегося питомца, привлечь к ответственности недобросовестного владельца, который умышленно бросил животное на улице, а также в разы упростит установление хозяина собаки в случае ее нападения на человека, сообщается на сайте законодательного собрания Амурской области.

— Сегодня мы видим, что нас услышали: законопроект уже рассмотрен Советом нижней палаты российского парламента, направлен на обсуждение в комитеты и в регионы. И главное, предварительно включен в повестку осенней сессии Госдумы. Если поправки будут приняты, они позволят возвращать животных с улицы их непосредственным владельцам и, я уверен, станут сдерживающим фактором, когда принимается решение оставить животное. Очень актуальная для Приамурья норма, особенно сейчас, в период паводка. Социальные сети просто пестрят сообщениями о брошенных собаках на подтопленных территориях, – отметил председатель Законодательного cобрания Вячеслав Логинов.